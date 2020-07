Trẻ dưới tuổi vị thành niên sinh ra ở nước ngoài có thể giữ quốc tịch Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tạo cơ hội cho những người chưa đến tuổi vị thành niên sinh ra ở nước ngoài được lựa chọn quốc tịch Hàn Quốc, sau khi xét thấy nhiều người bị mất quốc tịch ngoài ý muốn do luật pháp nước sở tại.Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 21/7 công bố dự thảo sửa đổi Luật Quốc tịch, Thông tư thi hành và Nguyên tắc thi hành Luật Quốc tịch, có nội dung bổ sung những người chưa đến tuổi vị thành niên sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài vào đối tượng có thể đăng ký giữ quốc tịch Hàn Quốc.Đăng ký giữ quốc tịch là chế độ cho phép những người mang quốc tịch nước ngoài vì lý do khách quan như kết hôn, được nhận nuôi, đăng ký lên Bộ Tư pháp xin giữ quốc tịch Hàn Quốc. Sau khi đăng ký, người đó sẽ có quốc tịch Hàn Quốc, được lựa chọn một trong hai quốc tịch, nếu không sẽ mất quốc tịch Hàn Quốc.Dự kiến thời hạn đăng ký giữ quốc tịch sẽ được kéo dài từ 6 tháng như hiện hành lên một năm. Bộ Tư pháp giải thích do thời hạn đăng ký hiện nay khá ngắn nên nhiều người đã bị lỡ cơ hội giữ quốc tịch Hàn Quốc.Kể từ khi áp dụng chế độ này tới nay, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận 1.020 đơn đăng ký giữ quốc tịch. Bộ đã tiến hành cải thiện quy chế để giảm thiểu các trường hợp mất quốc tịch Hàn Quốc ngoài ý muốn do độ tuổi nhỏ.