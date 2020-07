Lượng dầu nhập vào miền Bắc nửa đầu năm 2020 giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 22/7 cho biết trong nửa đầu năm nay, Bắc Triều Tiên đã nhập 2.820 thùng dầu tinh chế từ Trung Quốc, giảm 30% so với năm 2019 (7.602 thùng).Xét theo tháng, miền Bắc nhập khoảng 397 thùng dầu tinh chế trong tháng 1, 132 thùng trong tháng 2, tháng 3 giảm mạnh chỉ còn 12 thùng, tháng 4 không nhập dầu tinh chế. Ngược lại, trong tháng 5 và tháng 6, lượng dầu tinh chế nhập vào miền Bắc tăng mạnh lần lượt 1.273 thùng và 1.007 thùng.Lượng dầu nhập từ Nga cũng giảm một nửa. Có tổng cộng 11.482 thùng dầu tinh chế được vận chuyển từ Nga đến Bắc Triều Tiên trong nửa đầu năm nay, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái (23.314 thùng).Theo đó, miền Bắc nhập khoảng 2.000 thùng dầu tinh chế trong bốn tháng đầu năm, tháng 5 giảm còn 873 thùng, và không nhập thêm trong tháng 6.Với đà này, dự kiến tổng lượng dầu Bắc Triều Tiên nhập từ Trung Quốc và Nga trong năm nay sẽ thấp hơn nhiều so với mốc 500.000 thùng.Năm 2017, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đã thông qua Nghị quyết số 2397, quy định các nước chỉ có thể cung cấp 500.000 thùng dầu cho Bắc Triều Tiên trong một năm, và buộc phải báo cáo số lượng cụ thể với Ủy ban.Nhập khẩu dầu tinh chế sử dụng trong các ngành công nghiệp giảm tức là hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước cũng thu hẹp. Miền Bắc giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu trong nửa đầu năm nay phần nào phản ánh kinh tế nước này đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt và dịch COVID-19.Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đã nhập dầu qua trung chuyển bằng đường thủy bất hợp pháp.