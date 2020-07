Học sinh Hàn Quốc tăng chiều cao nhưng có xu hướng thừa cân

Photo : YONHAP News

Trong năm 2019, cứ 4 em học sinh cấp I, II, III ở Hàn Quốc lại có một em bị thừa cân hoặc béo phì.Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 22/7 đã công bố phân tích thống kê sức khỏe năm 2019 của hơn 100.000 học sinh từ hơn 1.023 trường học trên toàn quốc. Kết quả cho thấy chiều cao trung bình của học sinh cấp I không thay đổi nhiều, của học sinh cấp II và III đều có xu hướng phát triển. Chiều cao trung bình của nam sinh khối 12 đạt 174 cm, tăng 0,2 cm so với năm 2018 (173,8 cm); của nữ sinh lớp 12 đạt 161,2 cm, cao hơn 0,3 cm so với một năm trước (160,9 cm).Cân nặng trung bình ở nam sinh lớp 9 đạt khoảng 65,3 kg, tăng gần 1 kg so với năm 2018 (64,6 kg); ở nữ sinh là 55,3 kg, không có nhiều thay đổi. Tỷ lệ học sinh thừa cân là 25,8%, xu hướng tăng liên tục 1% mỗi năm trong 5 năm trở lại đây. Các trường hợp học sinh thừa cân xuất hiện nhiều ở khu vực nông thôn hơn khu vực đô thị.Theo kết quả khảo sát thói quen ăn uống của học sinh, tỷ lệ học sinh thường xuyên ăn mỳ ăn liền hoặc thức ăn nhanh là rất cao. 90% học sinh được hỏi trả lời có ăn mỳ gói hơn một lần một tuần, 80% trả lời ăn đồ ăn nhanh như bánh kẹp hamburger và pizza hơn một lần một tuần.Ngược lại, tỷ lệ hấp thụ sữa và các sản phẩm từ sữa và tỷ lệ ăn rau hàng ngày giảm dần theo cấp học, càng lên cấp cao, học sinh càng ít ăn rau hoặc uống sữa. Đặc biệt, tỷ lệ ăn rau hàng ngày giảm dưới 30% ở tất cả các cấp học.Tỷ lệ hoạt động vận động đổ mồ hôi hơn ba ngày một tuần của học sinh cũng giảm dần theo cấp học, càng lên cấp cao học sinh càng ít vận động. Đặc biệt, tỷ lệ này ở học sinh khối 12 chỉ đạt 22%.Kết quả khám sức khỏe cũng cho thấy vấn đề sức khỏe chủ yếu ở học sinh các cấp liên quan đến thị lực kém và sâu răng. Tuy nhiên, tỷ lệ thị lực kém có xu hướng giảm 5 năm gần đây. Sau năm 2015, tỷ lệ học sinh bị sâu răng có xu hướng giảm, nhưng năm 2019 lại tăng 2,17% so với năm 2018.