Xuất khẩu kimchi Hàn Quốc tăng mạnh những năm gần đây

Photo : YONHAP News

Theo thông tin xuất khẩu nông sản do Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) công bố ngày 22/7, xuất khẩu dưa muối kimchi Hàn Quốc đã tăng liên tục trong những năm gần đây. Cụ thể, tổng lượng kimchi Hàn Quốc xuất khẩu năm 2016 đạt 23,490 tấn, năm 2017 đạt 24.311 tấn, năm 2018 đạt 28.197 tấn và năm 2019 đạt 29.529 tấn.Đặc biệt, chỉ trong nửa đầu năm 2020, Hàn Quốc đã xuất khẩu 20.259 tấn kimchi, chiếm 68,3% tổng sản lượng xuất khẩu kimchi của năm ngoái.Tính đến tháng 6 năm nay, Hàn Quốc đã xuất khẩu 10.349 tấn kimchi sang thị trường tiêu thụ kimchi lớn nhất là Nhật Bản, đạt 64,9% sản lượng xuất khẩu của năm ngoái (15.949 tấn). Quốc gia nhập khẩu kimchi nhiều thứ hai là Mỹ với 3.024 tấn, sau đó là Australia 1.112 tấn, Hong Kong và Đài Loan lần lượt 1.022 tấn và 887 tấn.Một quan chức ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc cho biết chỉ một vài năm trước, kimchi chủ yếu được bán cho người Hàn sinh sống ở nước ngoài, nhưng gần đây, đối tượng mua kimchi đã mở rộng sang người tiêu dùng gốc châu Á và cư dân nước sở tại. Đặc biệt, do dịch COVID-19, nhu cầu sản phẩm kimchi đóng gói ngày càng tăng.