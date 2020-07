Hàn Quốc cân nhắc yêu cầu người nước ngoài trả phí điều trị COVID-19

Photo : KBS News

Trong buổi họp báo ngày 21/7, Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương Yoon Tae-ho cho biết người nước ngoài đang được xét nghiệm và điều trị COVID-19 miễn phí tại Hàn Quốc, song chính sách này cần được cân nhắc để không trở thành gánh nặng cho hệ thống kiểm dịch và y tế trong nước.Ông Yoon Tae-ho đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh số bệnh nhân nước ngoài nhiễm COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng, thậm chí còn xuất hiện tin đồn cứ đến Hàn Quốc sẽ được điều trị miễn phí. Lo ngại những thông tin này có thể là yếu tố khiến số ca nhiễm ngoại nhập gia tăng, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ xem xét sửa đổi luật để người nước ngoài cũng phải chi trả phí điều trị. Vấn đề Seoul đang cân nhắc là làm thế nào đảm bảo cả yếu tố nhân quyền và vấn đề ngoại giao.Từ ngày 6/7 đến 20/7, Hàn Quốc đã ghi nhận 250 ca nhiễm mới là người ngoại quốc nhập cảnh từ nước ngoài, chiếm 65% tổng số ca nhiễm mới có yếu tố ngoại nhập. Tất cả những chi phí xét nghiệm và điều trị hiện nay đều do Chính phủ Hàn Quốc chi trả theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Theo ước tính của Chính phủ, chi phí điều trị cho một bệnh nhân nước ngoài là 7,5 triệu won (6.280 USD), nhưng kể cả vượt quá con số này thì Chính phủ vẫn hỗ trợ toàn bộ.Mặc dù Tổ chức y tế thế giới (WHO) quy định hạn chế yêu cầu phí điều trị đối với bệnh nhân nước ngoài, nhưng các quốc gia có thể tuân thủ linh hoạt. Theo kết quả điều tra trên 21 quốc gia do Hàn Quốc thực hiện, hiện chỉ có 8 nước hỗ trợ phí xét nghiệm và điều trị cho người nước ngoài nhiễm COVID-19. Những nước còn lại không có chế độ này, hoặc chỉ người nước ngoài đăng ký lưu trú dài hạn mới được hỗ trợ điều trị miễn phí.Một quan chức Chính phủ đề xuất phương án áp dụng chủ nghĩa tương hỗ, tức nếu công dân Hàn Quốc ở nước ngoài được điều trị miễn phí thì công dân nước đó cũng sẽ được hỗ trợ chi phí xét nghiệm và điều trị tương tự khi đến Hàn Quốc.Dự kiến quyết định cuối cùng sẽ được thông qua trong cuộc họp giữa Chính phủ, các chính đảng và Phủ Tổng thống.