Photo : YONHAP News

Tại hội thảo trực tuyến do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (IISS) của Anh tổ chức ngày 21/7 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bác bỏ thông tin của một số cơ quan ngôn luận cho rằng Washington đã ra lệnh rút quân đội Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc, khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ chưa từng đưa ra chỉ thị liên quan.Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã ra thông cáo báo chí, cho biết Bộ trưởng Esper đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo. Hai bên tái xác nhận quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, cùng theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng chung nhận định hai bên cần tiếp tục tăng cường tư thế chuẩn bị đối phó với mọi tình huống.Tại hội thảo ngày 21/7, ông Esper còn nhấn mạnh Mỹ là quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương, nên các mối quan hệ lợi ích trong khu vực sẽ tác động đến an ninh và lợi ích quốc gia của nước Mỹ.Bộ trưởng Esper nhận định cần đối phó nhanh chóng với những thay đổi đột biến của môi trường an ninh quân sự toàn cầu. Theo đó, việc luân chuyển và tái bố trí quân đội Mỹ trong khu vực là nhằm tăng cường tính linh hoạt trong chiến lược để có thể đương đầu với nhiều thử thách đa dạng.Phát biểu trên của Bộ trưởng Esper được cho là nhằm nhấn mạnh công tác tăng cường năng lực đối phó nhanh chóng của quân đội Mỹ, đã triển khai trong hơn 10 năm qua.