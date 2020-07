Tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc đạt 82,7 tuổi năm 2018

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 22/7 công bố kết quả phân tích tuổi thọ kỳ vọng trung bình của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dựa trên dữ liệu năm 2018, trong đó tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc đạt 82,7 tuổi, cao hơn hai năm so với mức bình quân của Tổ chức (80 tuổi). Đứng đầu danh sách là Nhật Bản với 84,2 tuổi.Theo OECD, tỷ lệ tử vong do ung thư tại Hàn Quốc là 160,1 trên 100.000 người, do các bệnh hệ tuần hoàn là 142,1 người, do sa sút trí tuệ là 11,3 người, đều thấp hơn mức trung bình của Tổ chức.Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do bệnh hô hấp tại Hàn Quốc lại lên tới 79,8 trên 100.000 dân, cao hơn mức bình quân 68,6 người của OECD. Tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc là 23 trên 100.000 người, cao thứ hai OECD. Tỷ lệ tự tử trung bình của OECD là 11,4 người.Tỷ lệ người hút thuốc từ 15 tuổi trở lên tại Hàn Quốc là 17,5%, gần bằng mức bình quân của OECD (17%), và lượng tiêu thụ rượu trung bình là 8,5 lít một người một năm, cũng gần mức bình quân của Tổ chức (8,8 lít).Ngoài ra, tỷ lệ người thừa cân hoặc béo phì từ 15 tuổi trở lên của Hàn Quốc là 34,3%, thấp thứ hai OECD sau Nhật Bản (26,7%), nhưng đã tăng liên tục trong 10 năm qua.