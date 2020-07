CNN phân tích nguyên nhân Bắc Triều Tiên tuyên bố đang phát triển vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Đài CNN (Mỹ) ngày 20/7 (giờ địa phương) đã đăng tải bài xã luận nhan đề "Lý do Bắc Triều Tiên tuyên bố tham gia cuộc đua phát triển vắc-xin phòng dịch COVID-19 dù không ghi nhận ca nhiễm nào trong nước", qua đó phân tích bối cảnh lập trường của miền Bắc.Trước đó, thông qua trang web Ủy ban khoa học và công nghệ quốc gia trực thuộc Nội các, Bắc Triều Tiên cho biết đã xác nhận được tính an toàn và khả năng tạo ra chất miễn dịch của vắc-xin COVID-19 đang phát triển, và đã bắt tay vào thử nghiệm lâm sàng từ đầu tháng 7.CNN nghi ngờ thông tin trên vì khó có thể tin được một nước có hệ thống y tế lạc hậu như miền Bắc lại đạt đến bước thử nghiệm lâm sàng trong chế tạo vắc-xin COVID-19.Hãng tin Mỹ cho rằng một số hãng dược đa quốc gia đang tham gia phát triển vắc-xin hiện nay có giá trị doanh nghiệp vượt hơn nhiều so với năng lực kinh tế của Bắc Triều Tiên. Do đó, xét về tiềm lực tài chính, việc Bình Nhưỡng tuyên bố phát triển vắc-xin là không hợp lý. Theo đó, CNN phân tích tuyên bố của miền Bắc chỉ có mục đích tuyên truyền đối nội, đối ngoại.Thông thường, truyền thông quốc gia Bắc Triều Tiên hay lấy các thành quả phát triển khoa học công nghệ làm tài liệu quảng bá rằng miền Bắc là một cường quốc khoa học trên thế giới, dưới sự lãnh đạo của gia tộc họ Kim và tư tưởng Juche (chủ thể) tự lực, tự cường, đặt nền móng cho sự phát triển của nước này.Trên thực tế, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng không ít tin tức liên quan đến khoa học, công nghệ trong nước. Điển hình như tuần trước, KCNA đưa tin các nhà khoa học miền Bắc đã phát triển được giống khoai tây và rau mới, hay bài báo giới thiệu những tiến bộ công nghệ của nhà máy bia sông Taedong, và kỹ thuật nuôi cá hồi.Theo đó, CNN phân tích tuyên bố thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 của miền Bắc chỉ nhằm tạo ấn tượng cho người dân về tài lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, đồng thời khẳng định chính quyền nước này đang tăng cường đối phó với tình hình lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.