Tổng thống Moon Jae-in có khả năng cải tổ Nội các trong tuần sau

Photo : YONHAP News

Khả năng sớm nhất trong tuần sau, Phủ Tổng thống Hàn Quốc sẽ cải tổ bộ máy cố vấn, sau đó tới Nội các phụ trách nửa nhiệm kỳ còn lại của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.Trong thời gian gần đây, tín nhiệm của dân chúng với đảng Dân chủ đồng hành bắt đầu lao dốc do một loạt vụ bê bối liên quan đến nhân sự trong đảng cầm quyền và bất ổn thị trường bất động sản. Do đó, Phủ Tổng thống nhận thấy cần tiến hành một cuộc "đại phẫu" về nhân sự mới có thể cải thiện tình hình.Một quan chức đảng cầm quyền nhận định Chính phủ sẽ cải tổ Nội các trước thềm kỳ họp thường kỳ Quốc hội khóa XXI, khai mạc ngày 1/9 tới. Đây cũng là thời điểm thích hợp xét tới các lịch trình chính trị khác, như phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội với các ứng cử viên Bộ trưởng, lịch thanh tra các cơ quan Nhà nước, cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống từ năm sau.Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đợt cải tổ Nội các lần này sẽ diễn ra ở quy mô nhỏ, đối tượng là các quan chức sáng lập giữ chức Bộ trưởng ngay từ khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt, nhưng khả năng này là không cao.Điển hình là Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo. Ông Park bị chỉ trích vì trong giai đoạn dịch COVID-19 mới bùng phát đã để lọt công dân người Hàn nhiễm virus từ Trung Quốc. Tuy nhiên, thay thế người đứng đầu phụ trách phòng dịch trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn tới nhiều rủi ro.Trường hợp tương tự là Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa, đã có lần bày tỏ ý định xin từ chức vì quá mệt mỏi. Nhưng do Tổng thống Moon Jae-in vẫn đang hết sức tín nhiệm bà, nên phần lớn ý kiến cho rằng bà sẽ giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao tới hết nhiệm kỳ của Tổng thống Moon.Dư luận đang hướng sự quan tâm đến Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Hyun-mee. Có thể Tổng thống sẽ cân nhắc thay thế bà Kim nếu xét thấy lòng dân đang phẫn nộ về thị trường bất động sản, cũng như yêu cầu quyết liệt từ phe đối lập. Tuy nhiên, nếu Tổng thống thay thế Bộ trưởng Địa chính và giao thông trong thời điểm hiện nay thì không khác nào tự thừa nhận thất bại về chính sách bất động sản, lâm vào thế bị động trước đảng đối lập.Một số ý kiến cho rằng sự thành bại của đối sách bổ sung về thị trường bất động sản mà Chính phủ sắp công bố sẽ có thể ảnh hưởng tới vị trí của bà Kim, đã giữ chức này ngay từ khi Chính phủ đương nhiệm ra mắt.Ngoài ra, có khả năng Tổng thống sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo. Ứng cử viên được dự đoán nhiều nhất là Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Yoo-keun, mang quân hàm Thượng tướng Lục quân.