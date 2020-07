GDP Hàn Quốc quý II giảm kỷ lục 3,3%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/7 công bố báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2020. Theo đó, GDP của Hàn Quốc tăng trưởng -3,3% trong quý II, mức thấp kỷ lục từ sau quý I/1998 (-6,8%), thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á.Lý do chính khiến kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng âm trong quý II là xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu quý II giảm 16,6% chủ yếu do xuất khẩu các mặt hàng ô tô, than đá, chế phẩm dầu mỏ giảm. Đây là mức giảm theo quý thấp chưa từng có kể từ những năm 1970. Nói chính xác hơn, đây là lần đầu tiên xuất khẩu Hàn Quốc giảm mạnh như vậy từ sau quý IV năm 1963, thời điểm nền kinh tế vẫn chưa đạt đến giai đoạn phát triển hoàn thiện.Ngược lại, tiêu dùng tư nhân giảm 6,4% trong quý I lại tăng 1,4% trong quý II, nhờ tiêu dùng các mặt hàng ô tô, điện tử gia dụng tăng mạnh. Tiêu dùng Chính phủ cũng tăng 1%.Đầu tư cũng giảm trong quý II, trong đó đầu tư xây dựng giảm 1,3%, đầu tư thiết bị giảm 2,9%.Trong quý II, ngành dịch vụ cải thiện hơn quý I, nhưng ngành xây dựng lại đình trệ, ngành chế tạo giảm tới 9% chủ yếu do thiết bị vận tải, máy tính, thiết bị điện tử và quang học giảm. Đây là mức giảm thấp chưa từng có kể từ quý II/1963. BOK giải thích xuất khẩu lao dốc là do nhiều nước ban lệnh đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, khiến nhu cầu các mặt hàng xuất khẩu chính của Hàn Quốc như ô tô, smartphone giảm mạnh. Thêm vào đó, gia công, thương mại trung gian tại nước ngoài cũng đình trệ vì nhiều nhà máy phải tạm ngừng hoạt động.Tổng thu nhập quốc dân (GDI) thực tế trong quý II giảm 2%, đỡ hơn mức giảm -3,3% của GDP do các điều kiện thương mại cải thiện. BOK giải thích các chỉ số tuyển dụng không mấy sáng sủa đã khiến các điều kiện về thu nhập hộ gia đình xấu đi. Các biện pháp giãn cách xã hội cũng hạn chế xu hướng hồi phục tiêu dùng.Về khả năng nền kinh tế hồi phục trong quý III, Ngân hàng trung ương cho rằng có thể các nước lớn sẽ không siết chặt lệnh đóng cửa dù dịch COVID-19 tái bùng phát. Quan trọng hơn là kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng nhảy vọt 3,2% trong quý II, dự kiến sẽ tác động tích cực tới kinh tế Hàn Quốc.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 23/7 cũng nhận định nền kinh tế Hàn Quốc đã chạm đáy trong quý II, nhưng có khả năng tăng trưởng trở lại tương tự Trung Quốc trong quý III.