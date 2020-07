25 tổ chức dân sự liên quan đến Bắc Triều Tiên phản đối đợt thanh tra hành chính của Bộ Thống nhất

Photo : YONHAP News

25 tổ chức dân sự liên quan đến Bắc Triều Tiên ngày 22/7 đã ra thông cáo chung, tuyên bố không chấp nhận đợt thanh tra hành chính của Bộ Thống nhất.Các đơn vị này chỉ trích trong các tổ chức đăng ký lên Bộ Thống nhất, Bộ lựa chọn các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cải thiện nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, hỗ trợ người tị nạn miền Bắc ổn định cuộc sống để thanh tra hành chính trong thời điểm hiện nay là hành động mang tính phân biệt đối xử, đàn áp, lập "danh sách đen".Ngoài ra, việc Bộ Thống nhất lấy lý do tiến hành thanh tra vì vụ rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên của các tổ chức dân sự không khác nào "thanh trừ" các tổ chức đang nỗ lực vì nhân quyền tại miền Bắc, qua đó yêu cầu Bộ dừng ngay lập tức đợt thanh tra vô lý này.Trước đó, Bộ Thống nhất công bố đã chọn ra 25 tổ chức dân sự để tiến hành thanh tra hành chính đợt một, do nhận thấy hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc của một số tổ chức như Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên, "Keunsaem" (Ao lớn) đã đe dọa tới sự an toàn của người dân khu vực biên giới liên Triều. Mục đích của đợt thanh tra là kiểm tra xem các tổ chức này có hoạt động đúng với mục đích thành lập ban đầu hay không.