Mỹ kêu gọi Bắc Triều Tiên nối lại hoạt động ngoại giao

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/7 ra thông cáo báo chí cho biết Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương David Stilwell đã kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và nối lại hoạt động ngoại giao.Ông Stilwell đưa ra kêu gọi này tại cuộc hội đàm qua video với quan chức các nước thành viên Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) ngày 20/7. Theo đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khuyến khích các nước EAS tích cực thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách trong khu vực, như luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc áp dụng với Hong Kong, khủng hoảng người tị nạn Rohingya, bạo lực leo thang tại bang Rakhine của Myanmar, và vấn đề Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Stilwell cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và nỗ lực hỗ trợ vấn đề chủ quyền cũng như trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc.