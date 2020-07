Bộ Thống nhất cho phép tổ chức lễ kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định đình chiến tại Ngôi nhà Tự do

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23/7 cho biết đã cho phép Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tổ chức lễ kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào ngày 27/7 tới tại Ngôi nhà Tự do, làng đình chiến Bàn Môn Điếm.Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết cân nhắc tình hình thời tiết cũng như các biện pháp phòng dịch COVID-19 ở Seoul và khu vực lân cận đã được nới lỏng, Bộ đã quyết định cho phép tổ chức sự kiện trên.Ban đầu, Bộ Thống nhất không cho phép sử dụng Ngôi nhà Tự do để tổ chức lễ kỷ niệm do tình hình phòng dịch COVID-19 và quan hệ liên Triều gần đây. Do đó, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc được cho là đã xúc tiến phương án tổ chức sự kiện ngay trên con đường trước Ngôi nhà Tự do.Một số ý kiến cho rằng Bộ Thống nhất không cho phép Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tổ chức sự kiện lần này là bởi một số quan chức Chính phủ đã rất bất bình, cho rằng Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đang lạm dụng quyền hạn về vấn đề ra vào Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Trước đó, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã không cho phép nhân lực Hàn Quốc qua lại đường ranh giới quân sự để khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường sắt liên Triều năm 2018.Từ sau năm 2013, hàng năm Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc vẫn được Bộ Thống nhất cho phép sử dụng Ngôi nhà Tự do để tổ chức lễ kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định đình chiến.