BLACKPINK là nghệ sĩ nữ có lượng người theo dõi lớn nhất Youtube

Photo : YONHAP News

Công ty giải trí YG Entertainment công bố tính tới 8 giờ sáng ngày 24/7, nhóm nhạc nữ thần tượng BLACKPINK đã đạt được 42,3 triệu người theo dõi trên trang Youtute, trở thành nghệ sĩ có lượng người theo dõi lớn thứ 5 thế giới, tăng một bậc so với trước đó.Hơn nữa, BLACKPINK còn vượt qua cả nữ ca sĩ Ariana Grande (42,2 triệu lượt theo dõi), trở thành nghệ sĩ nữ có nhiều người theo dõi nhất trên Youtube.Nghệ sĩ có lượng theo dõi nhiều nhất thế giới là ca sĩ Justin Bieber. Các vị trí sau đó lần lượt là DJ Marshmello, Ed Sheeran và Eminem.YG Entertainment cho biết lượng người theo dõi trên kênh Youtube là thước đo khách quan nhất về sự nổi tiếng của một nghệ sĩ. Điều này thể hiện sự quan tâm không ngừng của các fan hâm mộ trung thành, và kỳ vọng của họ vào những tác phẩm của nghệ sĩ trong tương lai.MV ca khúc "How You Like That" ra mắt ngày 26/6 vừa qua của BLACKPINK đã xác lập hàng loạt kỷ lục mới trên kênh Youtube, giúp lượng theo dõi nhóm tăng thêm 5 triệu người chỉ trong một tháng. Trước khi công bố "How You Like That", BLACKPINK chỉ có khoảng 37,4 triệu lượt theo dõi trên Youtube.Chỉ 21 ngày sau khi công bố, "How You Like That" đã đạt 300 triệu lượt xem. Nhờ đó, MV các ca khúc khác của nhóm như “Ddu-Du Ddu-Du”, "Boombayah", "As If It's Your Last" cũng tăng thêm lượt xem với tốc độ chóng mặt.Các cô nàng BLACKPINK đang có kế hoạch ra mắt ca khúc mới thứ hai trong tháng 8 tới.