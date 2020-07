Hàn Quốc phát sinh 41 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 23/7

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính tới 0 giờ ngày 24/7, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 13.976 ca nhiễm COVID-19, tăng 41 người so với số liệu công bố một ngày trước.Các ca nhiễm mới gồm 28 ca phát sinh trong cộng đồng và 13 ca ngoại nhập. Như vậy, tổng số ca ngoại nhập tại Hàn Quốc tính tới nay là 2.158 người.Trong các ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng, Seoul ghi nhận 19 ca, tỉnh Gyeonggi 5 ca, thành phố Busan và thành phố Gwangju mỗi nơi 2 ca. Trong các ca nhiễm ngoại nhập, tỉnh Gyeonggi có 3 ca, thành phố Seoul, thành phố Daegu và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 2 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 1 ca, và 3 người phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay.12.817 người đã được chữa khỏi hoàn toàn, tăng 59 người trong ngày 23/7. 864 người vẫn đang được điều trị cách ly, trong đó có 16 người đang trong tình trạng nặng.Tính đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 298 ca tử vong do COVID-19, tăng 1 ca trong ngày 23/7. Tỷ lệ tử vong bình quân là 2,13%.Trong một diễn biến liên quan, Sở Kiểm dịch quốc gia thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) tại thành phố Busan sáng 24/7 đã công bố kết quả xét nghiệm 94 thuyền viên trên chiếc tàu đánh bắt cá xa bờ của Nga cập cảng Busan ngày 8/7 vừa qua. Theo đó, 32 thuyền viên của chiếc tàu này cho kết quả dương tính với COVID-19. 72 thuyền viên còn lại đều có kết quả âm tính.Những thuyền viên dương tính với COVID-19 sẽ được chuyển tới Viện y tế quốc gia ở Busan để điều trị cách ly, còn các thuyền viên âm tính được cho cách ly trên tàu.Cùng với đó, cơ quan phòng dịch đã tìm được nguyên nhân nhiễm dịch COVID-19 của nhân viên đơn vị sửa chữa tàu cho kết quả dương tính với virus ngày 23/7. Cụ thể, nhân viên này có khả năng lây nhiễm từ các thuyền viên người Nga sau khi lên tàu để sửa chữa. Đây là trường hợp người dân trong nước đầu tiên lây nhiễm COVID-19 từ các thuyền viên trên tàu của Nga nhập cảng Busan.Cơ quan y tế thành phố Busan đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng lây nhiễm thứ cấp ra cộng đồng xã hội. Hơn 20 nhân viên đơn vị sửa chữa tàu cho chiếc tàu của Nga đang được xét nghiệm COVID-19.Trước khi nhập cảnh, chiếc tàu Nga trên đã được cơ quan phòng dịch Hàn Quốc kiểm dịch trên tàu, nhưng các nhân viên kiểm dịch đã không xác định trường hợp nghi ngờ nhiễm và người bị nhiễm. Sau khi xuống tàu, các thuyền viên của chiếc tàu này cũng không được xét nghiệm COVID-19.Chỉ riêng một tháng qua, đã có tổng cộng 78 ca nhiễm là thuyền viên của các tàu Nga nhập cảng Busan. Do đó, cơ quan phòng dịch và cảng biển đang nâng cao cảnh giác, đề phòng rủi ro lây nhiễm thứ cấp cho người lao động trong nước.