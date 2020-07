5 người tử vong, 4 người bị thương do mưa lớn tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính đến 10 giờ 30 phút sáng 24/7, mưa lớn kéo dài trên cả nước từ ngày 23/7 đã khiến 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương, 289 ngôi nhà bị ngập nước, 217 người phải sơ tán.Cụ thể, 3 người tử vong và 2 người bị thương vì sự cố ngập đường hầm ở quận Dong, thành phố Busan; hai người khác ở Busan bị thương nhẹ do công trình xây dựng bị ngập nước. Một người tử vong do bị dòng nước siết cuốn trôi cả xe ô tô tại huyện Ulju, thành phố Ulsan, một người tử vong do rơi xuống nước tại thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi.Về thiệt hại tài sản, có tổng cộng 289 căn nhà bị ngập nước, chủ yếu ở thành phố Busan. Tại đây có 9 xe ô tô bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lớn. Có 6 nơi xảy ra sạt lở ở thành phố Busan và Ulsan.Một số công trình công cộng cũng bị thiệt hại do mưa lớn, 9 đoạn đường trên toàn quốc bị nước cuốn trôi mặt đường, trong đó có 5 đoạn đường ở thành phố Ulsan, 43 đoạn đường bị ngập nước tạm thời, tập trung ở thành phố Busan và Incheon. Tuyến đường sắt đô thị số 1 tại Busan bị ngập nước, nhưng đã nối lại hoạt động từ 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày.Tại tỉnh Nam Chungcheong và Nam Jeolla, có 28 hecta đất canh tác nông nghiệp bị ngập nước.Tại tỉnh Gyeonggi xảy ra tình trạng mất điện khiến 1.100 hộ dân gặp bất tiện trong sinh hoạt, nhưng hiện tại điện đã được cấp trở lại.Có 217 người dân phải sơ tán do mưa lớn, trong đó có 136 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang, 80 người ở thành phố Busan.Hiện tại, 397 con đường thăm quan thuộc 16 công viên quốc gia trên cả nước đang bị đóng cửa.Bộ Hành chính và an toàn đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình khẩn cấp nhằm đối phó với mưa lớn, kiểm tra công tác phòng ngừa ngập úng tại các điểm trũng, kiểm soát các đường hầm, xem xét tình trạng hoạt động của các trạm bơm.