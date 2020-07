Phủ Tổng thống công bố thay thế 5 nhân sự

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/7 công bố cải tổ bộ máy nhân sự, thay thế 5 quan chức cấp Thứ trưởng và Thư ký.Theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Suh Choo-suk được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), thay ông Kim Yoo-keun.Ông Suh từng giữ các chức vụ Trưởng phòng hoạch định chiến lược thuộc Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), Cố vấn Chính sách thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun. Dưới thời Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in, ông từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng, phụ trách công tác cải cách quốc phòng.Phủ Tổng thống cũng công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Yeo Han-koo giữ chức Thư ký phụ trách chính sách phương Nam mới và phương Bắc mới, giáo sư Do Jae-hyung thuộc hệ cao học Luật Đại học nữ Ewha làm Thư ký Tuyển dụng và lao động.Ngoài ra, ông Ha Dong-soo, quan chức phụ trách chính sách nhà ở thuộc Bộ Địa chính và giao thông, được bổ nhiệm làm Thư ký Địa chính và giao thông; Trưởng phòng Chính sách dân số thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Yoo Geun-heag được bổ nhiệm làm Thư ký Chính sách xã hội.