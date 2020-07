Hải quân Hàn Quốc lần đầu tiên có nữ hạm trưởng tàu đổ bộ

Photo : YONHAP News

Hải quân Hàn Quốc cho biết vào 10 giờ 30 phút sáng 24/7, Trung tá Ahn Mi-young đã nhậm chức Hạm trưởng thứ 17 của tàu đổ bộ Seong In Bong. Đây là lần đầu tiên một nữ sĩ quan cấp trung tá được giữ chức hạm trưởng từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu bố trí nữ sĩ quan làm việc trên các chiến hạm năm 2001.Thông thường, tàu khu trục, hay tàu vận tải cỡ lớn của Hải quân do sĩ quan cấp đại tá chỉ huy, tàu hộ vệ và tàu đổ bộ do sĩ quan cấp trung tá quản lý, và tàu tuần tra cao tốc do sĩ quan cấp thiếu tá chỉ đạo.Tàu Seong In Bong là tàu đổ bộ trọng tải 2.600 tấn, có nhiệm vụ chở quân tới khu vực mục tiêu trên biển khi tác chiến đổ bộ. Tàu cũng làm nhiệm vụ chở binh lính ra nước ngoài, hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ cứu nạn. Tàu có chiều dài 112m, mỗi hành trình đi được 12.000 km, chở hơn 120 thuyền viên, được trang bị pháo hạm cỡ nòng 40 mm và 20 mm, có thể chở cả binh lực đổ bộ, xe tăng, trực thăng.Trung tá Ahn từng được bổ nhiệm làm thiếu úy Lục quân năm 2003, sau đó làm phụ tá quản lý hệ thống chiến đấu của tàu khu trục Hoàng đế Gwanggaeto, và sĩ quan phụ trách quản lý boong tàu trên tàu Seong In Bong từ năm 2005.Hiện tại, Hải quân và Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đang có hơn 2.300 nữ sĩ quan và hạ sĩ quan, chiếm tỷ lệ 7%. Lực lượng Hải quân đang có kế hoạch nâng tỷ lệ nữ sĩ quan lên 10,7% và tỷ lệ nữ hạ sĩ quan lên 8,5%.