Số ca nhiễm COVID-19 mới tai Hàn Quốc quay lại ngưỡng 20 ca sau một tuần

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 27/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 25 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 14.175 người. Như vậy, sau một tuần kể từ hôm 20/7 (26 ca nhiễm), số ca nhiễm mới trong ngày đã quay lại ngưỡng 20 người.Sau ngày 20/7, số ca nhiễm mới duy trì mức 40-60 người 4 ngày liên tiếp, tới hôm 25/7 tăng vọt lên 113 người, trong đó chủ yếu là các lao động làm việc tại công trường xây dựng ở Iraq về nước và thuyền viên trên tàu của Nga cập cảng Busan. Tới ngày 26/7, số ca nhiễm mới ghi nhận là 58 ca.Số bệnh nhân mới giảm mạnh xuống ngưỡng 20 ca/ngày được phân tích là do số ca xét nghiệm trong ngày nghỉ Chủ nhật giảm.Tính đến 0 giờ ngày 27/7, có tổng cộng 4.048 người được xét nghiệm, tương tự với ngày 26/7 (4.292 người), nhưng thấp hơn nhiều so với ngày 25/7 (8.307 người) và 24/7 (9.437 người).23 ca nhiễm mới trong ngày 26/7 gồm 16 ca ngoại nhập và 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài đã duy trì mức hai chữ số 32 ngày liên tiếp. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng quay lại ngưỡng một con số sau một tuần kể từ ngày 20/7 (4 người). Nếu gộp cả ca nhiễm ngoại nhập và lây nhiễm trong cộng đồng thì trong ngày 26/7, Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm mới ở 5 tỉnh, thành phố.Số ca tử vong là 299 người, tăng 1 người so với ngày 25/7.