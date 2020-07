Quốc hội điều trần ứng cử viên Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia

Photo : YONHAP News

Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/7 đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Park Ji-won.Đảng Hợp nhất Tương lai chỉ trích ông Park nộp thiếu tài liệu điều trần hòng che giấu vụ việc giả mạo học vấn.Nghị sĩ Ha Tae-keung của đảng này cho biết đã liên tục yêu cầu ông Park nộp tài liệu kết quả học tập, nhưng ông này từ chối bởi không có lý do gì để công khai học lực bản thân.Nghị sĩ Ha cho rằng ông Park từ chối đồng nghĩa tự thừa nhận hành vi làm giả kết quả học tập trong quá trình chuyển tiếp sang đại học Dankook. Tuy nhiên, ứng cử viên Park không đồng ý với lập luận này.Ngoài ra, đảng Hợp nhất tương lai còn chỉ ra rằng khoản tiền 50 triệu won (41.800 USD) mà ông Park vay từ một nhà tài trợ nhưng không trả suốt 5 năm qua trên thực tế là quỹ chính trị bất hợp pháp.Phía đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tập trung chất vấn ông Park Ji-won về đường lối an ninh và chính sách với Bắc Triều Tiên, còn Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Joo Ho-young chỉ trích ứng cử viên Park là người "cấu kết với giặc" (ý nói Bắc Triều Tiên).Ngoài ra, đảng cầm quyền cũng hỏi ý kiến của ông Park về phương án tránh tái diễn vụ việc quân đội không hề hay biết một người tị nạn Bắc Triều Tiên trốn về nước cho tới khi truyền thông miền Bắc công bố.Ủy ban Tình báo Quốc hội chỉ tổ chức công khai phiên điều trần trong buổi sáng, chủ yếu chất vấn các vấn đề đạo đức. Phiên điều trần buổi chiều được tổ chức kín do tính chất nhạy cảm của các vấn đề tình báo, chính sách với Bắc Triều Tiên.