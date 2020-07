Sản xuất ô tô Hàn Quốc nửa đầu năm 2020 thấp kỷ lục trong 11 năm

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 26/7 cho biết sản xuất ô tô nửa đầu năm 2020 của Hàn Quốc đạt 1.627.534 chiếc, giảm gần 20% so với nửa đầu năm ngoái, mức thấp nhất so với cùng kỳ 11 năm trở lại đây.Doanh số bán hàng nội địa năm nay khá tốt, song thị trường ô tô nước ngoài gần như tê liệt và kim ngạch xuất khẩu ô tô cũng giảm mạnh. Đầu năm nay, do thiếu phụ tùng linh kiện sản xuất tại Trung Quốc nên hoạt động sản xuất ô tô tại Hàn Quốc có lúc đã phải tạm dừng khiến sản lượng giảm.Doanh số bán hàng nửa đầu năm đạt 802.500 chiếc, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, xuất khẩu ô tô chỉ đạt 826.700 chiếc, giảm 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp kỷ lục sau năm 2002 (680.367 chiếc).Xét theo từng hãng, sản xuất ô tô của hãng GM và Ssangyong co hẹp nghiêm trọng nhất, lần lượt đạt 159.400 chiếc (giảm 30%) và 48.200 chiếc (giảm 32,6%). Hãng Renault Samsung sản xuất 66.100 chiếc, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Hyundai sản xuất 742.400 chiếc, giảm 17% so với năm 2019; và KIA sản xuất 608.300 chiếc, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.