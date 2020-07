5 thủy thủ Hàn Quốc được thả tự do sau 31 ngày bị bắt cóc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoai giao Hàn Quốc cho biết 5 thủy thủ người Hàn đã được thả tự do tại miền Nam Nigeria vào 9 giờ 50 phút sáng 24/7 (giờ địa phương), sau 31 ngày bị lực lượng vũ trang không rõ danh tính tấn công và bắt cóc tại vùng biển thuộc Cộng hòa Benin (châu Phi), cách đất liền 111,1 km về phía Nam. Trước đó, các thủy thủ này đang đánh bắt cá ngừ trên tàu Panofi Frontier quốc tịch Ghana.Được biết, các công dân được phóng thích đang trong tình trạng sức khỏe ổn định và được bảo vệ tại một nơi an toàn do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nigeria chuẩn bị. Các thuyền viên sẽ trở về Ghana khi có chuyến bay.Hiện tại, danh tính của nhóm bắt cóc và chi tiết vụ thả tự do không được tiết lộ.Đây là vụ bắt cóc thuyền viên Hàn Quốc thứ hai tại vùng biển vịnh Guinea. Năm ngoái, số vụ hải tặc bắt cóc trên vùng biển này chiếm 42% tổng số vụ trên toàn thế giới, 90% người bị bắt cóc là thủy thủ. Nguyên nhân nhiều vụ bắt cóc xảy ra ở vùng biển này gần đây được cho là do hải tặc hoặc nhóm vũ trang hoạt động ở vùng biển Somali đã được kiểm soát.Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc từng cử lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) tới vùng biển vịnh Guinea năm 2018, song không đủ khả năng giám sát cả vùng biển phía Đông và phía Tây châu Phi cùng một lúc. Seoul đang tích cực tìm kiếm biện pháp ngăn chặn bắt cóc thông qua hợp tác quốc tế cũng như với các nước lân cận, đồng thời khuyến cáo công dân hạn chế hoạt động đánh cá trong vùng biển nguy hiểm.