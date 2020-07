Photo : KBS News

Tổ chức y tế thế giới (WHO) gọi COVID-19 là dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới từ trước đến nay, và sẽ có cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp ngày 30/7 tới.Đã 6 tháng kể từ khi WHO tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tính đến hiện tại, số ca nhiễm trên toàn thế giới là 16,5 triệu ca, 650.000 ca tử vong. Đặc biệt, trong vòng 6 tuần trở lại đây, số ca nhiễm đã tăng gấp đôi.Tại cuộc họp sắp tới, Ủy ban khẩn cấp dự kiến sẽ đánh giá lại tình hình lây lan hiện nay của dịch bệnh, đưa ra khuyến cáo mới cho WHO và Tổng giám đốc WHO.Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO đã 6 lần tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, nhưng đây là lần nghiêm trọng nhất.Ông tái nhấn mạnh các biện pháp cơ bản nhằm hạn chế lây nhiễm như công tác xét nghiệm, kiểm tra cách ly, điều trị, truy vết người tiếp xúc và các biện pháp cứu người. Qua đó, ông đánh giá Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc và Canada đã khống chế dịch hiệu quả nhờ tuân thủ triệt để các biện pháp này. Tổng giám đốc WHO cũng khuyến cáo các nước nên duy trì và thực hiện công tác phòng dịch nhất quán để đạt hiệu quả bền vững.Về phần mình, Hàn Quốc cho biết sẽ không bị động trước diễn biến của dịch bệnh, và tự tin rằng tương lai hoàn toàn có thể thay đổi tốt đẹp hơn nhờ những nỗ lực của hiện tại.Ngày 30/1 năm nay, WHO đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu khi xuất hiện nhiều ca nhiễm ngoài Trung Quốc, ngày 11/3 COVID-19 được xác nhận là đại dịch toàn cầu.