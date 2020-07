Trung Quốc nối lại dịch vụ thị thực cho lao động, du học sinh Hàn Quốc

Photo : KBS News

Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Jang Ha-sung ngày 27/7 cho biết Bắc Kinh đã đồng ý nối lại dịch vụ cấp thị thực cho du học sinh Hàn Quốc, lao động người Hàn theo diện visa loại Z, và công dân Hàn Quốc có giấy phép cư trú hợp lệ tại Trung Quốc, dự kiến từ đầu tháng 8.Động thái này đánh dấu bước nới lỏng tiếp theo của Bắc Kinh về các quy định hạn chế nhập cảnh áp dụng với Seoul từ tháng 3 năm nay do lo ngại dịch COVID-19. Tháng 4 vừa qua, hai bên đã nhất trí triển khai chế độ nhập cảnh nhanh gọn ngoại lệ dành cho doanh nhân Hàn Quốc nhằm khắc phục khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh.Dù Trung Quốc nối lại dịch vụ cấp visa nhưng lượng người nhập cảnh vào nước này sẽ vẫn hạn chế, do số chuyến bay tới Trung Quốc giảm chỉ còn 14 chuyến một tuần. Ước tính khoảng 70.000 người dân Hàn Quốc không nhập cảnh được vào Trung Quốc sau khi dịch COVID-19 bùng phát.Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai nước vẫn đang thảo luận để mở rộng chế độ nhập cảnh ngoại lệ cho các trường hợp đi lại thiết yếu khác. Hai bên cũng sẽ bàn bạc chi tiết về vấn đề nối lại dịch vụ cấp visa, như rút ngắn thời gian cách ly, để có thể triển khai thực tế càng sớm càng tốt.