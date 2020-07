Hàn Quốc, Mỹ xóa bỏ hạn chế sử dụng nhiên liệu rắn với tên lửa vũ trụ

Photo : KBS News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Hyun-jong trong buổi họp báo ngày 28/7 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã thông qua Hướng dẫn sửa đổi về phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ, xóa bỏ hạn chế về sử dụng nhiên liệu rắn với tên lửa vũ trụ từ ngày 28/7/2020.Ông Kim cho biết từ nay, tất cả các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cá nhân mang quốc tịch Hàn Quốc sẽ có thể tự do nghiên cứu, phát triển, sản xuất và sở hữu tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu lỏng, rắn, hay tên lửa lai sử dụng cả hai loại nhiên liệu.Theo hướng dẫn hiện hành, lực đẩy của tên lửa vũ trụ bị giới hạn ở mức 1 triệu pound/giây, tương đương lực đẩy một vật thể khối lượng 500 kg bay trên 300 km. Trên thực tế, để phóng một vật thể bay lên vũ trụ cần lực đẩy từ 50 triệu đến 60 triệu pound/giây. Do đó, không thể phát triển tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn với quy định này.Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống tiếp xúc với Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) của Nhà Trắng để giải quyết vấn đề này. Trong vòng 9 tháng qua, hai nước đã tập trung thảo luận sửa đổi hướng dẫn.Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ được lập ra năm 1979, quy định về việc phát triển tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc, đã được sửa đổi 4 lần.Lần sửa đổi gần đây nhất là tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Mon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 9/2017. Khi đó, hai bên đã nhất trí xóa bỏ hoàn toàn giới hạn trọng lượng đầu đạn với tên lửa tầm bắn 800 km.