Dự đoán nhiệt độ bình quân bán đảo Hàn Quốc tăng 4,7 độ C cuối thế kỷ XXI

Photo : Getty Images Bank

Bộ Môi trường và Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc đã hợp tác phát hành "Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu Hàn Quốc năm 2020", dự báo nếu khí thải nhà kính vẫn duy trì mức hiện tại, nhiệt độ bình quân trên bán đảo Hàn Quốc từ năm 2071 tới 2100 sẽ tăng 4,7 độ C.Theo đó, nếu các chính sách giảm khí thải nhà kính được thực hiện hiệu quả, nhiệt độ bình quân của bán đảo Hàn Quốc sẽ tăng 2,9 độ C.Báo cáo cho biết nhiệt độ bình quân trái đất tăng 0,85 độ C từ năm 1880 đến 2012, nhiệt độ của Hàn Quốc tăng khoảng 1,8 độ C từ năm 1912 tới 2017. Nhiệt độ nước biển tăng mỗi năm 0,024 độ C từ năm 1984 tới 2013. Mực nước biển tăng 2,9 mm từ năm 1989 tới 2017.Báo cáo khẳng định biến đổi khí hậu đã dẫn tới những thay đổi về phân bố hệ sinh thái, cây trồng, làm bùng phát dịch bệnh.Ngoài ra, nếu khí thải nhà kính vẫn duy trì xu hướng hiện tại, số ngày nóng trong năm có thể sẽ tăng gấp 3 lần, từ 10,1 ngày lên 35,5 ngày vào nửa cuối thế kỷ XXI.Theo báo cáo, dự kiến năng suất sản xuất lúa gạo của Hàn Quốc sẽ giảm hơn 25%, diện tích trồng táo sẽ không còn. Ngược lại, diện tích đất trồng quýt có thể mở rộng đến tận khu vực tỉnh Gangwon (vùng khí hậu lạnh). Thời gian hoa anh đào nở năm 2090 cũng sẽ sớm hơn 11,2 ngày so với hiện nay, diện tích rừng thông dự kiến sẽ giảm 15% so với hiện tại vào những năm 2080.Bộ Môi trường cho biết sẽ dựa vào báo cáo trên để soạn thảo đối sách thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia lần thứ ba giai đoạn 2021-2025, và lập đối sách bảo vệ tầng lớp yếu thế trước tình hình khí hậu bất thường.Báo cáo lần này có sự tham gia của 120 chuyên gia nhiều lĩnh vực cụ thể, phân tích, đánh giá hơn 1.900 luận văn và công trình nghiên cứu về khí hậu bán đảo Hàn Quốc công bố từ năm 2014 tới nay.