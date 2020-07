Chính phủ công bố chiến dịch giảm giá vực dậy ngành du lịch, nông nghiệp, dịch vụ ăn uống

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 28/7 cho biết sẽ thực hiện chiến dịch giảm giá du lịch nông thôn, sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ ăn uống bằng nguồn ngân sách phân bổ từ ngân sách bổ sung đợt ba. Quy mô hỗ trợ giảm giá là 74,8 tỷ won (62,5 triệu USD).Đầu tiên, để thúc đẩy kinh tế vùng nông thôn, Chính phủ sẽ hỗ trợ 30% chi phí du lịch (tối đa khoảng 30.000 won, tương đương 25 USD) cho 600.000 du khách khi tới các vùng quê.Du khách có phiếu giảm giá khi mua và thanh toán các gói du lịch trải nghiệm, ăn uống, nghỉ ngơi tại các hãng kinh doanh du lịch vùng nông thôn bằng thẻ ngân hàng liên kết với doanh nghiệp sẽ được giảm giá trực tiếp vào số tiền thanh toán.Phiếu giảm giá du lịch nông thôn chỉ được sử dụng giới hạn ở các doanh nghiệp được chỉ định. Thông tin chi tiết được giải thích cụ thể trên trang chủ Welchon (http://www.welchon.com).Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ phát hành 4 triệu phiếu giảm giá dành cho các mặt hàng nông sản và chăn nuôi tươi sống nội địa. Theo đó, người tiêu dùng có phiếu giảm giá sẽ được giảm 20% (tối đa 10.000 won, tương đương 8,3 USD) khi mua các mặt hàng này tại siêu thị, trang mua sắm trực tuyến, chợ truyền thống theo thứ tự ưu tiên người đến trước.Nhân kỳ nghỉ sắp tới, các siêu thị lớn và trang mua sắm trực tuyến tư nhân sẽ ưu tiên giảm giá cho các khách hàng hội viên từ ngày 30/7-9/8, sau đó sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi tùy theo đặc trưng của từng doanh nghiệp.Cùng với đó, Chính phủ sẽ thực hiện chiến dịch thúc đẩy dịch vụ ăn uống quy mô lớn để giúp các doanh nghiệp kinh doanh quán ăn, nhà hàng sớm khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19.Cụ thể, thực khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại các quán ăn, nhà hàng trên 5 lần vào cuối tuần, mỗi lần chi trả trên 20.000 won (16,6 USD) sẽ được giảm giá 10.000 won (8,3 USD) cho lần tiếp theo.Có 9 công ty phát hành thẻ tín dụng tham gia chiến dịch này, cung cấp ưu đãi giảm giá cho người tiêu dùng bằng hình thức trả tiền mặt hoặc trừ thẳng vào thẻ khi thanh toán.Chương trình giảm giá được áp dụng cho tất cả các quán ăn, nhà hàng, quán rượu, quán cà phê, ngoại trừ các hộp đêm. Chính phủ đang xem xét phương án công nhận số lần sử dụng dịch vụ khi đặt giao thức ăn qua các ứng dụng điện thoại.Bắt đầu từ ngày 14/8, các công ty sẽ tính toán số lượt sử dụng dịch vụ và cung cấp chương trình giảm giá. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian tới.Một quan chức Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cho biết dịch COVID-19 khiến tâm lý tiêu dùng nội địa co hẹp, ngành nông nghiệp chăn nuôi chịu ảnh hưởng lớn nhất. Chính phủ đang nỗ lực phòng dịch để người dân có thể sử dụng dịch vụ du lịch, ăn uống an toàn, qua đó kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng chiến dịch.