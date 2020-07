Dự báo môi trường thương mại sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế, công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) gần đây đã công bố báo cáo phân tích cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và ảnh hưởng tới môi trường thương mại của Hàn Quốc.Báo cáo phân tích trong trường hợp Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sẽ tiếp diễn nên các ngành nghề từng gặp khó khăn trong nhiệm kỳ của ông Trump như thép sẽ tiếp tục lao đao.Tuy nhiên, dự kiến Mỹ sẽ có ít lựa chọn hơn về việc gia tăng sức ép với các đối tác thương mại. Trong thời gian qua, Washington đã sử dụng nhiều phương tiện gây sức ép, như đe dọa phá vỡ hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc.Do đó, báo cáo nhận định Mỹ sẽ siết chặt cơ chế bảo hộ mậu dịch bằng cách áp dụng Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại hoặc Điều 301 Đạo luật thương mại. Có thể Washington sẽ rút khỏi Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nhằm loại bỏ sự can thiệp của tổ chức này với các động thái tăng cường bảo hộ mậu dịch.Ngược lại, nếu ứng cử viên đảng đối lập Dân chủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden đắc cử thì xu hướng bảo hộ mậu dịch sẽ được giảm nhẹ phần nào, nhưng có thể Mỹ sẽ yêu cầu tăng cường quan hệ với các nước đồng minh nhằm kìm hãm Trung Quốc. Ông Biden đắc cử không hẳn sẽ khiến môi trường thương mại thay đổi theo hướng tích cực với Hàn Quốc. Có thể Washington sẽ yêu cầu Seoul lựa chọn một trong hai giữa Mỹ và Trung Quốc.Kế hoạch tái thiết nền kinh tế Mỹ do ứng cử viên Biden công bố gần đây chú trọng sử dụng nguyên vật liệu sản xuất tại Mỹ, tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong nước. Kế hoạch này còn thể hiện ý định kế thừa chính sách thời Chính phủ cựu Tổng thống Brack Obama, như nhấn mạnh cải thiện môi trường và lao động. Như vậy, nếu ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thì có thể các vấn đề môi trường và lao động sẽ nổi lên như những chủ đề thương mại mới.Báo cáo nhận định dù ai đắc cử Tổng thống thì Washington cũng sẽ tăng cường kìm hãm Bắc Kinh, qua đó đề xuất phương hướng đối phó của Chính phủ Hàn Quốc là giảm phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc, đa dạng hóa quan hệ thương mại.