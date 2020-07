Mỹ kêu gọi các nước đồng minh đoàn kết chống Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Mỹ và Australia ngày 28/7 (giờ địa phương) đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng (2+2) tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington. Trong buổi họp báo chung sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh vấn đề hiện nay không phải là các nước phải lựa chọn giữa Mỹ hay Trung Quốc, mà là lựa chọn giữa chủ nghĩa độc tài hay tự do, dân chủ. Ông Pompeo tin tưởng các quốc gia dân chủ - các đồng minh Đại Tây Dương của Mỹ sẽ biết rõ phải đứng về phía nào.Ngoại trưởng Pompeo phát biểu cá nhân ông coi các nước châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia là những "người bạn của chủ nghĩa dân chủ trên toàn thế giới". Mỹ mong muốn đồng hành cùng những quốc gia thực sự coi trọng tự do và hướng tới thịnh vượng kinh tế dựa trên pháp luật. Washington coi nỗ lực đoàn kết quốc tế đối phó với Trung Quốc là "bài toán thách thức của thời đại".Qua đây, Ngoại trưởng Mỹ muốn nhấn mạnh sự đối đầu giữa "chế độ độc tài và chủ nghĩa dân chủ", đoàn kết với các quốc gia tôn trọng tự do và pháp trị, hối thúc các nước tham gia liên minh chống Trung Quốc, trong đó có Hàn Quốc, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang căng thẳng tột độ, điển hình là vụ việc hai bên đóng cửa lãnh sự quán ở nước đối phương.Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin ông Pompeo đánh giá cao hành động đối phó của Chính phủ Australia trước sức ép từ Trung Quốc. Hai bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác để củng cố "sự chi phối của pháp luật" tại vùng biển Nam Trung Quốc (Việt Nam gọi là "biển Đông").Tuy nhiên, Ngoại trưởng Australia phát biểu nước này vẫn coi trọng quan hệ với Bắc Kinh và không mong muốn làm tổn hại mối quan hệ này. Australia cũng không có ý định đi ngược lại với lợi ích quốc gia.Trong tuyên bố chung tổng kết kết quả Hội nghị 2+2, Bộ Ngoại giao Mỹ tập trung vào mối quan hệ với các đồng minh Ấn Độ-Thái Bình Dương, tái khẳng định hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước "Five Eyes" (Ngũ nhãn) nhằm đẩy mạnh quan hệ đối tác và đồng minh, duy trì một khu vực an toàn, thịnh vượng trên nền tảng nguyên tắc phổ quát. "Five Eyes" là liên minh tình báo gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia, New Zealand.Các Bộ trưởng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những hành động gần đây tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương khiến bất ổn gia tăng, khẳng định lập trường của Trung Quốc với vùng biển phía Nam nước này không có hiệu lực theo luật pháp quốc tế, do đó Bắc Kinh không thể tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tại vùng biển này.