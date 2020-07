Tâm lý tiêu dùng tăng ba tháng liên tiếp

Photo : Getty Images Bank

Theo báo cáo xu hướng tiêu dùng tháng 7/2020 do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 29/7, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) tháng này đạt 84,2 điểm, tăng 2,4 điểm so với tháng trước. Như vậy, tâm lý tiêu dùng đã tăng ba tháng liên tiếp.Mức tiêu chuẩn của CCSI là 100 điểm, nếu chỉ số này vượt ngưỡng 100 điểm nghĩa là tâm lý tiêu dùng lạc quan.BOK phân tích CCSI tăng điểm trong tháng 7 nhờ ảnh hưởng từ các chính sách tích cực của Chính phủ, như duy trì giãn cách xã hội mức I ở phần lớn khu vực dù số bệnh nhân COVID-19 vẫn tăng. Ngoài ra, chương trình khuyến mại quy mô lớn trong tháng 7, "Chính sách kinh tế phiên bản Hàn Quốc" mới công bố, và ngân sách bổ sung lần ba cũng đã góp phần hồi phục tâm lý tiêu dùng.Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về tình hình nền kinh tế hiện tại đạt 49 điểm, tăng 5 điểm; về triển vọng nền kinh tế trong thời gian tới đạt 70 điểm, giữ nguyên so với tháng trước. CSI về tình hình sinh hoạt hiện tại đạt 85 điểm, bằng tháng 6; về tình hình nợ hộ gia đình đạt 102 điểm, không biến động; và về triển vọng nợ hộ gia đình trong thời gian tới là 100 điểm, tăng 1 điểm.CSI về triển vọng vật giá tăng 3 điểm. Đặc biệt, CSI về triển vọng giá nhà đạt 125 điểm, tăng vọt tới 13 điểm, ảnh hưởng từ xu hướng tăng giá giao dịch chung cư trên toàn quốc, bao gồm cả thủ đô Seoul. Chỉ số này lớn hơn 100 nghĩa là số hộ gia đình nhận định giá nhà ở sẽ tăng cao trong một năm tới nhiều hơn số hộ gia đình đánh giá ngược lại.Người tiêu dùng nhận định tỷ lệ lạm phát trong một năm qua là 1,7%, tương tự tháng trước. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng (nhận định về mức tăng giá tiêu dùng trong một năm tới) là 1,7%, tăng 0,1% so với tháng 6.