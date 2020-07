Bộ Thống nhất trình bày với Liên hợp quốc mục đích thanh tra các tổ chức dân sự liên quan đến Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29/7 cho biết Bộ sẽ tổ chức họp trực tuyến với Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana trong ngày 30/7 để trình bày mục đích tiến hành đợt thanh tra hành chính với các tổ chức dân sự trong nước liên quan đến miền Bắc.Trong bài phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) trước đó, ông Tomas Ojea Quintana đã xác nhận kế hoạch trên.Bộ Thống nhất Hàn Quốc dự kiến sẽ trình bày đầy đủ mục đích thanh tra cũng như lập trường của Seoul xoay quanh một số luồng chỉ trích của cộng đồng quốc tế.Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành thanh tra hành chính với 25 tổ chức dân sự hỗ trợ nhân quyền miền Bắc, do đánh giá hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên của một số tổ chức người tị nạn miền Bắc như Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên hay Keunsaem (Ao lớn) đã gây hại tới lợi ích cộng đồng, như đe dọa tính mạng và an toàn của người dân sống ở khu vực biên giới.Chính phủ nhấn mạnh trong thời gian qua vẫn luôn tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin của người dân Bắc Triều Tiên, nhưng yêu cầu các tổ chức dân sự phải đảm bảo hoạt động không xâm hại tới quyền và lợi ích của người khác.