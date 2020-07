Bắc Triều Tiên xét nghiệm COVID-19 với hơn 1.200 người, cách ly gần 700 người

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn qua email với Đài châu Á tự do (RFA) Mỹ ngày 29/7 (giờ địa phương), Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Bình Nhưỡng Edwin Salvador cho biết tính đến ngày 16/7, Bắc Triều Tiên đã xét nghiệm COVID-19 cho 1.211 người, cách ly 696 người. Đây là những người lao động từng làm việc tại cảng Nampo hoặc khu vực biên giới tiếp giáp với thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.Trước đó, tính tới ngày 9/7, Bắc Triều Tiên đã xét nghiệm COVID-19 cho 1.117 người, cách ly 610 người. Như vậy là trong vòng một tuần, số người xét nghiệm và cách ly đều tăng gần 100 người.Đại diện WHO cho biết gần đây, số ca nhiễm COVID-19 có xu hướng gia tăng trở lại tại Trung Quốc, nên cơ quan y tế Bắc Triều Tiên đang tăng cường giám sát phòng dịch ở khu vực biên giới Trung-Triều.Theo nội dung đưa tin của RFA, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên gần đây đã gửi hướng dẫn phòng dịch mới cho các tổ chức nhân đạo và cơ quan ngoại giao nước ngoài đóng tại Bình Nhưỡng, yêu cầu tất cả nhân viên của các cơ quan, tổ chức nước ngoài không được phép di chuyển, du lịch khỏi thủ đô Bình Nhưỡng sang khu vực khác, khi di chuyển trong thành phố Bình Nhưỡng bằng xe ô tô cũng phải đeo khẩu trang.Gần đây, Bắc Triều Tiên nghi ngờ một người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc vượt biên quay lại nước này đã nhiễm COVID-19. Ngày 25/7, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp mở rộng khẩn cấp của Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động, nâng hệ thống phòng dịch khẩn cấp quốc gia lên mức cao nhất.