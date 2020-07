Hàn Quốc xúc tiến gia hạn cư trú cho người lao động nước ngoài

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 29/7, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun chỉ ra rằng nhiều khu vực canh tác nông nghiệp trong nước đang lâm vào tình trạng thiếu nhân lực thu hoạch mùa màng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong khi đó, nhiều người lao động nước ngoài dù hết thời hạn cư trú nhưng vẫn chưa thể về nước do quốc gia sở tại đóng cửa hoặc không có chuyến bay.Để giải quyết cả hai vấn đề này, Chính phủ sẽ xúc tiến phương án gia hạn thời gian cư trú cho người lao động nước ngoài, cho phép họ có cơ hội làm việc mùa vụ tại các khu vực canh tác nông nghiệp.Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần chú trọng phòng dịch tại các cảng biển, không để xảy ra vụ việc tương tự như ca lây nhiễm tập thể trên một chiếc tàu của Nga cập cảng Busan vào tuần trước. Ông Chung chỉ thị siết chặt kiểm dịch, như yêu cầu các thuyền viên trên tàu đến từ Nga và những quốc gia thuộc đối tượng tăng cường phòng dịch phải nộp giấy xác nhận âm tính với COVID-19. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đánh giá thường xuyên các yếu tố rủi ro để điều chỉnh danh sách các nước siết chặt kiểm dịch.Dự kiến trong thời gian tới sẽ có hơn 50.000 du học sinh nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc chuẩn bị khai giảng học kỳ II. Chính phủ sẽ có biện pháp khuyến khích du học sinh nhập học rải rác thay vì tập trung vào một thời điểm, như điều chỉnh cấp thị thực, chuyến bay.