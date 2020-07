Korean Air lọt top 3 hãng hàng không được yêu thích nhất thế giới

Photo : YONHAP News

Giải thưởng Khách du lịch bình chọn năm 2020 (2020 Travelers' Choice Awards) do chuyên trang du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisors tổ chức đã xếp hạng Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air ở vị trí thứ ba trong "Top 10 hãng hàng không do khách du lịch bình chọn".Korean Air cũng đạt giải trong các hạng mục "Hãng hàng không khu vực châu Á do khách du lịch bình chọn" và "Hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc".Tripadvisors là website chuyên về du lịch lớn nhất thế giới, với khoảng 860 triệu ý kiến đánh giá của chính những du khách trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ liên quan đến du lịch như các hãng hàng không, nhà hàng, khách sạn, địa điểm tham quan.Giải thưởng Khách du lịch bình chọn (Travellers' Choice Award) vinh danh các hãng hàng không tốt nhất thế giới dựa trên đánh giá và xếp hạng của các khách hàng Tripadvisors đã trải nghiệm dịch vụ trong một năm qua.Korean Air được đánh giá cao ở nhiều phương diện như dịch vụ khách hàng, vệ sinh khoang hành khách, khoảng cách chỗ ngồi, đồ ăn thức uống và các trải nghiệm giải trí trên máy bay. Trên website Tripadvisors đã có 5.200 bình luận bằng 26 ngôn ngữ về hãng hàng không này, tiêu biểu như "dịch vụ tuyệt vời không thể phủ nhận", "tích cực phòng dịch COVID-19 trên máy bay để khách hàng an tâm".Về phần mình, Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để cung cấp trải nghiệm bay an toàn và thoải mái cho hành khách.