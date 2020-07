Hàn Quốc điều tra tính an toàn với xe tự hành Tesla

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 28/7 đã chính thức yêu cầu Viện nghiên cứu an toàn ô tô thuộc Cơ quan an toàn giao thông Hàn Quốc (KATRI) điều tra nghi ngờ mẫu xe ô tô Model 3 của thương hiệu Tesla, nhà sản xuất xe tự hành nổi tiếng của Mỹ, có thiếu sót về hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra.Bộ Địa chính và giao thông cho biết đang xem xét các báo cáo của truyền thông về hiện tượng xe đột ngột dừng lại khi phía trước không hề có vật cản, hoặc có chướng ngại vật nhưng thiết bị phanh khẩn cấp không hoạt động.Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc điều tra lỗi kỹ thuật với hãng xe Tesla. Nếu kết quả điều tra cho thấy mẫu xe Model 3 có vấn đề về an toàn, một số lượng lớn sản phẩm này có thể bị thu hồi.