Truyền thông New Zealand đưa tin vụ nhân viên ngoại giao Hàn Quốc quấy rối tình dục

Photo : YONHAP News

Truyền thông New Zealand ngày 25/7 (giờ địa phương) đã đưa tin về nghi ngờ một nhân viên ngoại giao Hàn Quốc có hành vi quấy rối tình dục.Theo đó, một nam nhân viên tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở New Zealand ba năm trước đã bị cáo buộc ba lần quấy rối tình dục với nam đồng nghiệp khác. Truyền thông New Zealand thậm chí còn công khai cả gương mặt và tên thật của nhân viên này.Tháng 2 năm nay, tòa án New Zealand được cho là đã ban lệnh bắt giam điều tra với nam nhân viên trên, tuy nhiên người này đã quay về Hàn Quốc và Chính phủ Seoul cũng từ chối hợp tác điều tra.Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết vụ việc đã được đề cập trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Hàn-New Zealand ngày 28/7 vừa qua. Theo đó, Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ đề nghị các cơ quan hữu quan xác nhận và xử lý vụ việc.Trong đợt thanh tra nội bộ Bộ Ngoại giao năm 2018, nam nhân viên trên đã bị kỷ luật cắt giảm tiền lương một tháng, hiện đang làm việc tại một Đại sứ quán ở khu vực khác trong vai trò Lãnh sự.Bộ Ngoại giao cho rằng nhân viên ngoại giao trên sẽ tự quyết định có đồng ý để cơ quan tư pháp New Zealand điều tra hay không. Do không có yêu cầu dẫn độ tội phạm nên Bộ Ngoại giao không thể cưỡng chế điều tra vụ việc.