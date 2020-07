Hàn Quốc miễn cách ly tại nhà cho nhân viên doanh nghiệp công tác Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí miễn cách ly tại nhà cho các nhân viên doanh nghiệp về nước sau khi đi công tác Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia trong thời gian hai tuần.Chính phủ đưa ra biện pháp đặc biệt trên do cân nhắc tình hình kinh tế, nhưng chỉ giới hạn với các quốc gia có mức độ nguy hiểm thấp với dịch COVID-19.Ngoài ra, Chính phủ cũng nhất trí thảo luận phương án cho phép người lao động nước ngoài đã hết hạn cư trú nhưng không xuất cảnh được do không có chuyến bay về nước ở lại làm việc theo hình thức hợp đồng thời vụ.Cụ thể, người lao động sẽ được đổi sang visa cư trú tạm thời trong thời gian 3 tháng để làm việc, nhưng chỉ giới hạn một lần đổi.Trong một diễn biến khác, hơn 70 lao động Hàn Quốc đang mắc kẹt ở Iraq sẽ được đưa về nước ngày 31/7.Ngoài ra, 29 cơ sở thể thao trực thuộc thành phố Seoul phải ngừng hoạt động từ tháng 5 cũng được phép mở cửa trở lại với điều kiện tuân thủ biện pháp phòng dịch.Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 nhập ngoại gần đây gia tăng mạnh, ba công dân Việt Nam bỏ trốn trong quá trình cách ly tại nhà đã bị cảnh sát bắt giữ. Các đối tượng này khai do cảm thấy bức bối khi cách ly nên đã đến làm việc thời vụ tại công trường xây dựng để kiếm thêm thu nhập.Theo đó, Chính phủ nhất trí tăng cường bố trí cảnh sát tuần tra các địa điểm cách ly chỉ định dành cho người nước ngoài nhập cảnh, đồng thời lắp thêm camera giám sát an ninh (CCTV) để ngăn chặn tình trạng bỏ trốn khi cách ly.Chính phủ cũng có kế hoạch áp dụng biện pháp mạnh, theo nguyên tắc "không khoan nhượng" đối với những trường hợp bỏ trốn.