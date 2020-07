Thời gian học tập tại trường của học sinh Hàn Quốc tỷ lệ nghịch với thời gian học thêm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/7 công bố kết quả khảo sát thời gian sinh hoạt năm 2019 của người dân. Theo đó, thời gian học tập trong một ngày của học sinh cấp trung học phổ thông là 6 tiếng 44 phút, giảm 50 phút so với đợt khảo sát 5 năm trước.Thời gian học tập trong ngày của học sinh cấp trung học cơ sở là 5 tiếng 57 phút, giảm 44 phút so với trước đây.Tổng thời gian học của học sinh được chia làm thời gian học ở trường và thời gian học ngoài trường. Thời gian học ở trường của cả học sinh cấp hai và cấp ba đều giảm, song thời gian học thêm ngoài trường lại tăng. Có thể nói thời gian trống ở trường của học sinh đều được dành cho học thêm ngoài trường.Cục thống kê quốc gia giải thích nguyên nhân là do những thay đổi trong chế độ tuần học 5 ngày tại trường, và chính sách xóa bỏ cơ chế học sinh tới trường sớm tự học.Ngoài ra, theo kết quả khảo sát lần này, số nam giới tham gia phụ việc nhà vào ngày thường và cuối tuần đều tăng. 60,8% nam giới tham gia khảo sát trả lời làm việc nhà trong ngày thường, tăng 8% so với 5 năm trước. Tỷ lệ nam giới làm việc nhà trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật lần lượt là 70% và 72%. Thời gian làm việc nhà của nam giới cũng tăng 22 phút so với 5 năm trước. Trong đợt khảo sát liên quan đầu tiên năm 1999, chỉ có 44,8% nam giới trả lời làm việc nhà vào cuối tuần.Đặc biệt, trong đợt khảo sát lần này, có 72,8% người phản đối quan niệm "đàn ông làm việc bên ngoài, phụ nữ lo việc gia đình", tăng so với 5 năm trước. Theo đó, dự đoán số nam giới tham gia làm việc nhà sẽ tiếp tục gia tăng.