Hàn Quốc và Mỹ gia hạn Hiệp định hoán đổi tiền tệ

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 30/7 đã nhất trí gia hạn 6 tháng Hiệp định hoán đổi tiền tệ (Currency Swap) quy mô 60 tỷ USD từ ngày 30/9/2020 sang ngày 31/3/2021.BOK giải thích dù thị trường ngoại hối trong và ngoài nước đang có dấu hiệu ổn định, song vẫn cần gia hạn Hiệp định hoán đổi tiền tệ do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ngân hàng trung ương hy vọng biện pháp này sẽ giúp duy trì ổn định thị trường tài chính và ngoại hối trong nước.Trên thực tế, ngay sau ngày xuất hiện tin tức Hàn-Mỹ ký Hiệp định hoán đổi tiền tệ (19/3), đúng thời điểm thị trường tài chính khủng hoảng do dịch COVID-19, tỷ giá hối đoái đồng won/USD đã giảm 40 won (0,03 USD), chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) cũng tăng 7,4%, mức tăng kỷ lục sau hơn 11 năm.Sau khi Hiệp định này được gia hạn, BOK dự kiến sẽ cho vay ngoại tệ từ khoản huy động vốn hoán đổi tiền tệ thông qua phương thức đấu thầu cạnh tranh.Từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, thông qua các khoản vay ngoại tệ, BOK đã bơm ra thị trường 19,872 tỷ USD chia làm 6 lần. Kết quả là tình hình thanh khoản ngoại tệ cải thiện và tỷ giá hối đoái cũng được ổn định nhanh chóng.Hiệp định hoán đổi tiền tệ là hình thức trao đổi tiền tệ giữa hai quốc gia trong trường hợp khẩn cấp, có thể bằng đồng tiền của nước đối phương hoặc bằng đồng USD. Hàn Quốc ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ với Mỹ có ý nghĩa tượng trưng vô cùng quan trọng là quốc gia sử dụng đồng tiền chính trên thế giới là Mỹ đã nhận định Hàn Quốc nền tảng kinh tế vững chắc. Theo đó, hiệp định này sẽ giúp tạo tâm lý an toàn cho thị trường ngoại hối.