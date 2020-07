Gia tăng dân số tự nhiên Hàn Quốc giảm 7 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/7 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 5". Theo đó, số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 5 vừa qua đạt 23.001 trẻ, giảm 2.359 trẻ so với một năm trước, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1981 (xét riêng các tháng 5).Như vậy, số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng đã giảm 54 tháng liên tiếp kể từ tháng 12/2015. Tỷ lệ giảm trẻ sơ sinh so với cùng kỳ năm trước từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay là 10,6%, nghiêm trọng hơn so với mức 7,4% của cùng kỳ năm ngoái.Số người tử vong trong tháng 5 là 24.353 người, giảm 397 người so với một năm trước, lần đầu giảm sau 8 tháng. Tuy nhiên, Cục thống kê giải thích nguyên nhân là do hiệu ứng cơ sở từ tỷ lệ người tử vong tăng cao trong tháng 5 năm ngoái.Theo đó, gia tăng dân số tự nhiên của Hàn Quốc, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong, trong tháng 5 đạt -1.352 người, duy trì mức âm liên tục kể từ tháng 11 năm ngoái. Nếu tính theo năm, năm nay Hàn Quốc gần như chắc chắn sẽ lần đầu tiên giảm gia tăng dân số tự nhiên.Số cặp vợ chồng đăng ký kết hôn trong tháng 5 đạt 18.145 cặp, giảm 4.900 cặp so với một năm trước, mức thấp nhất kể từ khi lập thống kê liên quan năm 1981 (xét riêng các tháng 5).Nguyên nhân được cho là do dân số độ tuổi kết hôn (30 tuổi) giảm, cộng với số ngày đăng ký kết hôn ít hơn 2 ngày so với năm ngoái, và dịch COVID-19 khiến nhiều cặp đôi hoãn đám cưới và đăng ký kết hôn.Số cặp đăng ký kết hôn tính từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay là 92.101 cặp, cũng là mức thấp nhất kể từ khi thực hiện thống kê liên quan.Ngoài ra, số vụ ly hôn trong tháng 5 vừa qua là 8.929 cặp, giảm 932 cặp so với cùng kỳ năm ngoái.