Lợi nhuận hoạt động quý II của Điện tử Samsung tăng 23%

Photo : YONHAP News

Công ty điện tử Samsung ngày 30/7 công bố lợi nhuận hoạt động từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay đạt 8.140 tỷ won (6,85 tỷ USD), tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức lợi nhuận lớn nhất của hãng kể từ con số 10.800 tỷ won (9,8 tỷ USD) quý IV/2018.Tuy nhiên, doanh thu của công ty trong quý II chỉ đạt 52.900 tỷ won (44,5 tỷ USD), giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 5.500 tỷ won (4,6 tỷ USD), tăng 7,2%.Lợi nhuận bất ngờ của Điện tử Samsung phần lớn là do doanh thu từ chíp bán dẫn tăng đột biến nhờ nhu cầu dịch vụ không tiếp xúc tăng mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.