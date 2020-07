Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 31/7 công bố tài liệu ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Bắc Triều Tiên trong năm 2019 tăng trưởng 0,4%, lần đầu quay lại mức tăng trưởng dương sau năm 2016 (3,9%).BOK giải thích nguyên nhân là nhờ các biện pháp cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không bị siết chặt thêm kể từ cuối năm 2017 tới nay.Xét theo từng ngành nghề, ngành nông-lâm-ngư nghiệp đã tăng trưởng từ -1,8% năm 2018 lên 1,4% năm 2019; ngành xây dựng cũng quay lại xu hướng tăng từ -4,4% năm 2018 lên 2,9% trong năm ngoái; mức giảm của ngành công nghiệp khoáng sản cũng thu hẹp đáng kể.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết do nắng nóng, hạn hán và bão lũ xảy ra thường xuyên trong thời gian canh tác cây trồng nên sản xuất nông nghiệp năm 2018 của miền Bắc trì trệ, nhưng tình hình thời tiết năm ngoái có phần ít khắc nghiệt hơn. Ngành xây dựng tăng trưởng là do miền Bắc triển khai nhiều hoạt động xây dựng, phát triển các khu du lịch, cũng như bắt tay vào xây dựng các nhà máy điện để tăng cường mạng lưới điện quốc gia.Ngành khai thác khoáng sản dù khởi sắc ở lĩnh vực khai thác than đá, song vẫn co hẹp ở lĩnh vực kim loại và phi kim. Ngành chế tạo sụt giảm tập trung ở công nghiệp hóa học và công nghiệp nặng. Trong ngành điện, nước sinh hoạt và khí gas, nhiệt điện tăng nhưng thủy điện lại giảm.Về cơ cấu ngành công nghiệp của Bắc Triều Tiên trong năm ngoái, ngành công nghiệp khoáng sản, xây dựng và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đặc biệt, tỷ trọng ngành xây dựng đạt cao nhất từ sau năm 1990. Tỷ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp thấp nhất kể từ năm 2010.Tổng thu nhập quốc dân (GNI) của miền Bắc năm ngoái đạt 35.600 tỷ won (29,9 tỷ USD), bằng 1,8% của Hàn Quốc. GNI bình quân đầu người là 1.408.000 won (1.184 USD), chỉ bằng 3,8% của Hàn Quốc.Quy mô thương mại với nước ngoài của Bắc Triều Tiên năm 2019 đạt 3,24 tỷ won (2,72 triệu USD), tăng 14,1% so với một năm trước. Xuất khẩu đạt 280 triệu won (235,5 nghìn USD), tăng 14,4%, nổi bật là xuất khẩu đồng hồ và linh kiện (57,9%), quần áo, giày dép và mũ nón (43%). Nhập khẩu đạt 297 triệu won (249,8 nghìn USD), tăng 14,1%, chủ yếu là sản phẩm may mặc (23,6%), cao su và nhựa (21,3%), sản phẩm từ thực vật (29,2%).BOK giải thích do dịch COVID-19 khiến miền Bắc phải đóng cửa biên giới nên giao thương với Trung Quốc giảm. Trung Quốc chiếm tới 95% tỷ trọng giao thương với nước ngoài của Bắc Triều Tiên.Quy mô giao dịch liên Triều trong năm ngoái đạt 6,9 triệu USD. Kể từ khi Khu công nghiệp liên Triều đóng cửa năm 2016, quy mô giao thương giữa hai miền chỉ duy trì mức độ rất nhỏ.Từ năm 1991 đến nay, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc mỗi năm đều tiến hành phân tích, đánh giá tăng trưởng kinh tế của Bắc Triều Tiên dựa trên Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) của Liên hợp quốc và tài liệu căn bản của các tổ chức liên quan.