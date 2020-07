Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 31/7 đã tổ chức "Tọa đàm vì thành công của Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc lĩnh vực kỹ thuật số" tại bệnh viện Asan Seoul. Hai cơ quan nhất trí sẽ hỗ trợ có hệ thống để phần mềm y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo "Dr. Answer" sớm được cấp phép là thiết bị y tế."Dr. Answer", còn được gọi là "bác sĩ trí tuệ nhân tạo", là phần mềm do Bộ Khoa học phát triển với nguồn vốn đầu tư 48,8 tỷ won (41,05 triệu USD), trong đó có 36,4 tỷ won (30,63 triệu USD) từ ngân sách Nhà nước và 12,4 tỷ won (10,43 triệu USD) từ vốn tư nhân. 22 cơ sở y tế trong nước, dẫn đầu là bệnh viện Asan Seoul, và 22 doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nội địa đã tham gia phát triển phần mềm. Vai trò của "Dr. Answer" là hỗ trợ chẩn đoán 8 loại bệnh chính.Thứ trưởng Bộ Khoa học Jang Seok-young cho biết "Dr. Answer" sẽ trở thành trục quan trọng trong các dự án lĩnh vực kỹ thuật số của Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc, hỗ trợ dịch vụ y tế về cả chất và lượng ở trong và ngoài nước.Phó Giám đốc Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc Yang Jin-young cho biết năm 2017, cơ quan này là nơi đầu tiên trên thế giới lập hướng dẫn thẩm định cấp phép thiết bị y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trong thời gian tới, MFDS sẽ tích cực hỗ trợ để "Dr. Answer" sớm được cấp phép thiết bị y tế.