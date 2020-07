Luật bảo hộ thuê và cho thuê nhà sửa đổi có hiệu lực từ ngày 31/7

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sáng 31/7 đã mở cuộc họp Nội các bất thường do Thủ tướng Chung Sye-kyun chủ trì, thẩm định và thông qua phương án đăng công báo dự thảo sửa đổi Luật bảo hộ thuê và cho thuê nhà. Chính phủ sẽ trình dự thảo lên Tổng thống phê duyệt và đăng công báo ngay trong ngày 31/7 để luật có hiệu lực thực thi ngay lập tức.Luật bảo hộ thuê và cho thuê nhà sửa đổi có nội dung người thuê nhà có quyền yêu cầu chủ nhà gia hạn hợp đồng thuê thêm hai năm. Chủ nhà phải chấp nhận yêu cầu này nếu không có lý do chính đáng, như bản thân hoặc gia đình trực tiếp cư trú tại nhà đang cho thuê. Trong trường hợp gia hạn, giá thuê nhà không được nâng quá 5% so với giá trước đó.Dự thảo sửa đổi đã được trình lên Ủy ban pháp chế và tư pháp Quốc hội ngày 27/7, và Ủy ban thông qua ngày 29/7. Sau đó, dự thảo tiếp tục được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 30/7.Đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã không tham gia biểu quyết dự luật, nhận xét nội dung sửa đổi có thể làm giá thuê nhà theo hình thức "jeonse" (đặt tiền trọn gói và không phải trả tiền thuê nhà hàng tháng) tăng vọt. Ngoài ra, đảng này khẳng định việc áp dụng nội dung sửa đổi với các hợp đồng thuê nhà đã ký từ trước là vi hiến.