Sản xuất công nghiệp Hàn Quốc tháng 6 tăng hơn 4%

Theo báo cáo "Xu hướng hoạt động ngành công nghiệp tháng 6" do Cục thống kê quốc gia công bố hôm thứ Sáu (31/7), sản xuất toàn bộ ngành công nghiệp trong tháng 6 tăng 4,2% so với một tháng trước.Sản xuất công nghiệp khoáng sản tăng 7,2%, kéo theo xu thế tăng của toàn ngành. Sản xuất ngành dịch vụ cũng tăng 2,2%.Doanh số bán lẻ, số liệu thể hiện xu hướng tiêu dùng, tăng 2,4% so với tháng 5.Đầu tư thiết bị cũng tăng 5,4%, tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của các doanh nghiệp xây dựng tăng 0,4%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,2 điểm so với tháng 5. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng tăng 0,4 điểm.Cục thống kê cho biết bất chấp tác động của dịch COVID-19, sản xuất ngành dịch vụ và doanh thu bán lẻ trong tháng 6 vẫn duy trì xu hướng tăng kể từ tháng 4. Ngành xuất khẩu co hẹp đáng kể trong tháng 4 và 5 vừa qua đã cải thiện nhiều trong tháng 6 nhờ sản xuất ngành chế tạo tăng.