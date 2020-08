Mưa lớn tại Hàn Quốc gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính tới 6 giờ sáng 3/8, trên toàn quốc đã có 6 người thiệt mạng do mưa lũ.Ngày 1/8, một cụ ông độ tuổi 80 đã bị lũ quét cuốn trôi ở khu vực suối Dorim gần quận Gwanak, Seoul. Mặc dù đã được cứu hộ song nạn nhân đã không qua khỏi. Sáng 2/8, một người đàn ông độ tuổi 50 đã bị đất đè tử vong trong vụ sạt lở tại một nông trại nuôi gà ở thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi.Mưa lớn tập trung ở khu vực tỉnh Bắc Chungcheong trong ngày 2/8 đã khiến 4 người khác thiệt mạng. Cụ thể, hai người tử vong do sạt lở đất ở thành phố Chungju, một người chết do sạt lở đất trong khu vực cắm trại ở thành phố Jecheon, và một người thiệt mạng do bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Eumseong.Tính tới thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 8 người mất tích do mưa lũ ở khu vực tỉnh Bắc Chungcheong.Ngoài ra, mưa lớn cũng đã khiến hơn 800 người dân trên cả nước chịu thiệt hại. Do lo ngại phát sinh tình trạng ngập lụt, hơn 1.500 người dân trên toàn quốc đã phải sơ tán. Trong đó, 1.200 người ở thành phố Icheon và thành phố Yeoju (tỉnh Gyeonggi) đã tới các trung tâm thể thao và hội trường thôn để lánh nạn.Diện tích đất canh tác nông nghiệp thiệt hại do mưa lũ lên tới 2.800 ha. Trong đó, 1.705 ha đất bị chìm trong lũ, 868 ha lúa gạo bị đổ rạp, 160 ha cây ăn quả bị rụng trái và 67 ha cây trồng bị chôn vùi.Theo thống kê, trên cả nước đã xảy ra 150 vụ sạt lở đất, 117 vụ hư hỏng đường sá và cầu cống, ngập lụt xảy ra ở 30 nhánh sông và 7 hồ chứa nước, 81 trụ đèn đường bị đổ ngã.Sau khi xảy ra hàng loạt các vụ thiệt hại về người và tài sản, 3 giờ chiều 2/8, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã nâng tình trạng đối phó khẩn cấp lên mức cao nhất là mức III. Theo đó, Chính phủ trung ương và chính quyền địa phương phải huy động toàn bộ nguồn lực có thể để tập trung ngăn chặn và khôi phục thiệt hại do mưa lớn, đặc biệt là rà soát và hướng dẫn người dân lánh nạn bởi mưa lớn kéo dài khiến bề mặt đất yếu đi dễ gây ra các vụ sạt lở nguy hiểm. Chính phủ cũng chỉ thị các địa phương rà soát kỹ các khu vực dễ bị ngập như đường hầm, khu vực thấp, khu vực xung quanh sông suối, nếu cần thiết có thể hạn chế người dân đi vào các khu vực này.