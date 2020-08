Thủ tướng UAE:

Photo : YONHAP News

Thông qua mạng xã hội Twitter, Thủ tướng kiêm Phó Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ngày 1/8 (giờ địa phương) cho biết nhà máy điện nguyên tử Barakah số 1 đã được nạp đủ nhiên liệu hạt nhân, bắt đầu được vận hành thử nghiệm cùng ngày.Thủ tướng Sheikh Mohammed cho biết mục tiêu của Chính phủ UAE là vận hành tổng cộng 4 nhà máy điện nguyên tử để cung cấp 25% nguồn điện cho cả nước an toàn và ổn định.Theo ông Sheikh, UAE đã phân tách thành công hạt nhân, hy vọng có thể khám phá được hệ ngân hà, đưa đất nước quay trở lại con đường nghiên cứu khoa học.Dự án nhà máy điện nguyên tử Barakah là dự án xây dựng 4 nhà máy điện nguyên tử mô hình APR1400 của Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP), tổng công suất 5.600 MW, ở khu vực Barakah, cách thủ đô Abu Dhabi khoảng 270km về phía Tây.Liên doanh Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), công ty xây dựng Hyundai, và công ty xây dựng và thương mại Samsung đã trúng thầu dự án này tháng 12/2009, và bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 7/2012.Ban đầu, nhà máy điện nguyên tử Barakah số 1 dự kiến sẽ được vận hành thử vào khoảng nửa đầu năm 2017. Tuy nhiên, Chính phủ UAE đã nhiều lần trì hoãn với lý do an toàn và để đào tạo các nhân lực vận hành cấp cao trong nước. Sớm nhất trong năm nay, nhà máy điện nguyên tử Barakah số 1 có thể chính thức hoạt động và cung cấp điện.