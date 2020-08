Số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Hàn Quốc thấp nhất sau 87 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính đến 0 giờ ngày 3/8, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 14.389 ca nhiễm COVID-19, tăng 23 người trong ngày 2/8.Như vậy, số ca nhiễm mới đã rớt xuống mốc 20, sau ba ngày liên tiếp duy trì mức 30 người.Các ca nhiễm mới ngày 2/8 gồm 3 ca phát sinh trong cộng đồng và 20 ca ngoại nhập. Xét theo khu vực, Seoul ghi nhận 2 ca, tỉnh Gyeonggi 1 ca. Theo đó, số ca phát sinh trong cộng đồng đã ghi nhận mức thấp nhất trong 87 ngày qua, kể từ ngày 8/5 (1 ca).Đã có lúc số ca nhiễm cộng đồng rớt xuống còn 4 người trong ngày 20/7, sau đó lại tăng trở lại mốc 10-30 ca do phát sinh các vụ nhiễm tập thể rải rác ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô. Trong ba ngày đầu tháng 8, số ca nhiễm cộng đồng đã giảm dần từ 8 người xuống còn 3 người, tiếp tục ghi nhận mốc một chữ số.Nguyên nhân được cho là số bệnh nhân giảm và số lượt xét nghiệm giảm trong ngày nghỉ cuối tuần. Trong ngày 2/8, Hàn Quốc đã thực hiện 3.511 lượt xét nghiệm, ít hơn 4.416 lượt của một ngày trước, và ít hơn một nửa so với số liệu công bố trong ngày 31/7 (7.581 vụ).Trong khi đó, số ca nhiễm ngoại nhập vẫn duy trì xu hướng tăng hai chữ số 39 ngày liên tiếp, kể từ ngày 26/6. 14 ca trong ngày 2/8 được phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh ở sân bay, cảng biển. 6 ca còn lại được chẩn đoán dương tính trong thời gian cách ly, gồm 3 ca ở Seoul, 2 ca ở tỉnh Nam Gyeongsang và 1 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Xét về quốc tịch, có 14 ca mang quốc tịch Hàn và 6 ca mang quốc tịch nước ngoài. Trong số đó, có 4 ca trở về từ Bangladesh; 4 ca từ Nga; Philippines, Nhật Bản, Mỹ, Algeria mỗi nơi 2 ca; Ấn Độ, Iraq, Kazakhstan và Mexico mỗi nơi 1 ca.Xét theo khu vực, có 4 tỉnh, thành phố ghi nhận có ca nhiễm COVID-19 trong ngày 2/8.Tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 vẫn giữ nguyên 301 ca.