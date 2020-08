Tổng thống Moon Jae-in hủy lịch nghỉ phép, rà soát công tác khắc phục hậu quả mưa lũ

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 3/8 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hủy lịch nghỉ phép mùa hè để kiểm tra công tác xử lý và khắc phục thiệt hại do mưa lớn cục bộ.Cuối tuần trước, ông Moon Jae-in đã về nhà riêng tại thành phố Yangsan (tỉnh Nam Gyeongsang) để nghỉ phép trong tuần này. Tuy nhiên, do mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung, Tổng thống Moon đã hủy lịch trình nghỉ phép và quay lại Phủ Tổng thống làm việc.Năm ngoái, Tổng thống Moon Jae-in cũng một lần phải hủy kế hoạch nghỉ phép trước đó để đối phó với các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.Tại cuộc họp kiểm tra tình hình mưa lũ hôm 3/8, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài trời mưa khi không cần thiết, chú ý theo dõi dự báo thời tiết và các thông báo liên quan để giảm nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thủ tướng Chung chỉ thị các ban ngành và chính quyền địa phương kiểm soát và hạn chế ra vào ở những khu vực thường xuyên bị ngập như đường dưới lòng đất, khu vực ven sông suối; lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn như sơ tán người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất.