Sản xuất dược phẩm Hàn Quốc tăng trưởng gấp ba lần ngành chế tạo

Photo : YONHAP News

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 3/8 công bố sản xuất dược phẩm bình quân của Hàn Quốc trong 5 năm từ 2015-2019 tăng trưởng 7,1%, vượt hơn nhiều so với tăng trưởng của toàn ngành chế tạo (2,4%).Quy mô thị trường dược phẩm trong nước năm ngoái đạt 24.310 tỷ won (20,36 tỷ USD), tăng 5,2% so với một năm trước. Cụ thể, tỷ trọng sản xuất thuốc thành phẩm và thuốc mới nội địa tăng, xuất khẩu dược phẩm tiếp tục tăng trưởng, thị trường dược phẩm sinh học tăng, mở rộng xuất khẩu tập trung ở mặt hàng thuốc sinh học tương tự (biosimilar), và nhập khẩu dược phẩm tiếp tục tăng.Sản xuất thuốc thành phẩm và nguyên liệu thuốc trong năm ngoái tăng lần lượt 88,9% và 11,1%. Trong đó, tỷ trọng sản xuất thuốc thành phẩm vẫn tăng đều.Kim ngạch sản xuất thuốc đặc trị đạt 16.618 tỷ won (13,92 tỷ USD), duy trì 80% tỷ trọng thuốc thành phẩm của 5 năm gần đây.Ngoài ra, kim ngạch sản xuất dược phẩm mới của năm ngoái đạt 235 tỷ won (gần 197 triệu USD), tăng 26,4% so với một năm trước. Trong đó, có tới 6 loại dược phẩm mới đạt kim ngạch sản xuất trên 10 tỷ won (hơn 8,3 triệu USD).Xét theo từng doanh nghiệp, sản xuất của hãng dược Hanmi đạt 1.013,9 tỷ won (849 triệu USD), xếp vị trí thứ nhất. Tiếp đó là hãng dược Chong Kun Dang (856,1 tỷ won/717,4 triệu USD), hãng dược Daewoong (739,2 tỷ won/619,4 triệu USD), hãng Green Cross (682 tỷ won/571,5 triệu USD) và hãng Celltrion (592,6 tỷ won/496,6 triệu USD).Xét theo từng loại thuốc, sản lượng sản xuất thuốc chiếm nhiều nhất là "Resima 100 mg'" của Celltrion, "Plavix tab 75 mg" của hãng dược Handok và "Albumin 20%" của Green Cross.Kim ngạch xuất khẩu dược phẩm Hàn Quốc trong năm 2019 đạt 51.951,5 tỷ USD, tăng 11,2% so với một năm trước, tỷ lệ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.Các quốc gia xuất khẩu dược phẩm lớn của Hàn Quốc lần lượt là Nhật Bản, Đức, và Mỹ. Xuất khẩu dược phẩm sang các nước châu Âu như Thụy Sĩ (214,7%) và Bỉ (282,9%) cũng tăng đáng kể.Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm tăng 6,2% trong năm 2019. Đối tác nhập khẩu chủ yếu là Mỹ, Trung Quốc và Đức.Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu thuốc sinh học tương tự đạt 874,5 triệu USD, chiếm 68,2% kim ngạch xuất khẩu dược phẩm sinh học (1,28 tỷ USD).Quy mô thị trường dược phẩm sinh học trong nước đạt 2.600,2 tỷ won (2,17 tỷ USD), tăng 16,6% so với năm 2018.Sản xuất các sản phẩm thuốc có tác dụng nhẹ, không cần uống theo chỉ dẫn của bác sĩ (quasi-drugs) đạt 1.657,4 tỷ won (1,38 tỷ USD), tăng 14,5% so với năm 2018, mức tăng cao nhất trong ba năm gần đây.Sản xuất khẩu trang y tế tăng 81,4% so với năm 2018, 516,3% so với năm 2017. Nguyên nhân là do vấn đề bụi nhỏ khiến nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng.